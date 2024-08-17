Турслет коллективов предприятий продлится в Можайске до 18 августа

Пресс-служба администрации городского округа Можайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Можайск

Туристический слет объединил работников учреждений, предприятий, общественных организаций и некоммерческих объединений городского округа Можайск. Его приурочили к Году семьи.

В туристическом слете приняли участие пять команд. Сотрудники ресурсоснабжающей организации «Финансово-проектная лизинговая компания» собрали команду «Коммуналочка», специалисты администрации назвали свою команду «Простоквасино», работники Можайского пожарно-спасательного гарнизона объедились в команду «Семейный уголек», а медики выступили сразу двумя командами: Можайская больница — «Пульс» и Уваровская больница — «Счастливы вместе». Каждая команда представила свои девиз и эмблему.

Заместитель главы Можайского городского округа Мария Азаренкова поприветствовала участников мероприятия и пожелала удачи в соревнованиях, а также вручила удостоверение мастера спорта России участнице одной из команд Анастасии Измалковой. Самбистка несколько раз представляла округ на соревнованиях разного уровня.

Жюри оценивало участников турслета в творческих и спортивных испытаниях. Команды соревновались в перетягивании каната и различных эстафетах. Кроме того, каждая команда должна была творчески оформить свою стоянку.

Итоги турслета подведут в воскресенье.

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