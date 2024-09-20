Турпоток в Подмосковье вырос на 7% в 2024 году

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги программы «Лето в Подмосковье» 2024 года. В этом году для отдыха жителей открыто 194 парка, более 200 водоемов, около 90 рыболовных мест, 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба.

Турпоток в Подмосковье вырос на 7%, достигнув 8,8 миллиона человек. В ведомстве сообщили, что летом работало более тысячи отелей и 89 глэмпингов. Отмечается, что Подмосковье лидирует в России по числу глэмпингов, опережая Краснодарский край и Ленинградскую область.

За три месяца прошло 13 крупных фестивалей, среди которых театральный фестиваль «Мелиховская весна», музыкальный фестиваль Чайковского и «Джазовые сезоны». Среди новых мероприятий — фестиваль «Достоевский. Путешествие в Зарайск» и «Мотофристайл». Также состоялся фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» в Сергиево-Посадском округе, который привлек более трех тысяч человек.

Всего в Подмосковье летом 2024 года прошло свыше 24 тысяч культурных и спортивных мероприятий, которые посетили сотни тысяч человек.

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