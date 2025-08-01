Турниры по волейболу и теннису пройдут в Черноголовке

В преддверии Дня физкультурника, который традиционно отмечается во вторую субботу августа, Черноголовка готовится к масштабному спортивному празднику, призванному объединить любителей активного образа жизни всех возрастов. В этом году праздник выпадает на 9 августа, и в честь этого события в городе будут организованы турниры по волейболу и настольному теннису, которые начнутся в 10:00.

Сердцем спортивных мероприятий станет спортивный комплекс наукограда, который на один день превратится в арену для соревнований.

Организаторы спортивных состязаний уточнили, что регистрация участников и разминка перед началом турниров пройдут с 09:00 до 10:00. Особое внимание уделяется командному духу в волейболе: заявиться на участие в турнире по этому виду спорта можно только в том случае, если команда уже сформирована и готова к совместным действиям на площадке.

Принять участие в спортивных состязаниях смогут как взрослые, так и юные жители Черноголовки, начиная с шести лет. Игры пройдут по адресу: улица Центральная, дом № 1. Для получения дополнительной информации и уточнения всех организационных вопросов можно связаться с организаторами по телефону: +7 (914) 694 84 82.