Турниры по настолькой игре «Ситиполия» начались в Балашихе

Стартовали соревнования по экономической игре «Ситиполия» для старшеклассников. Они организованы при поддержке управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации города и проходят в Центре развития и совершенствования личности «АКМЕ».

Подростки в возрасте от 12 до 16 лет с увлечением «покупали» и «продавали» известные предприятия Балашихи. Игра является частью масштабного проекта по профессиональной ориентации, который также включает психологические тесты и встречи с успешными бизнесменами города. Основная цель проекта — помочь старшеклассникам определиться с выбором профессии после окончания школы.

«Игра „Ситиполия“ стала важной частью этого процесса. Она гораздо шире, чем обычная „Монополия“, так как включает в себя квиз с вопросами о нашем городе и его предприятиях. На карточках предприятий размещены QR-коды, позволяющие игрокам узнать их краткую историю», — рассказала начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева.

Модераторами игры выступают психологи, сотрудничающие с Центром «АКМЕ». В Балашихе планируется вовлечь в проект около девяти тысяч старшеклассников, что позволит им получить новые знания и навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности.