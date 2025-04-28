Турниры по карате прошли в Щелкове

Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» в Щелкове принял сразу три соревнования, привлекшие более 400 спортсменов из разных уголков страны. На татами развернулась борьба за медали первенства Щелковского района, турнира и чемпионата Московской области по ката — мероприятий, включенных в официальный календарь Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках официальной церемонии награждения были отмечены заслуги не только спортсменов, но и тех, кто вносит вклад в развитие карате киокусинкай.

«Цель киокусинкай — воспитание целеустремленных, духовно развитых и физически сильных людей. Важная особенность киокусинкай: на какой бы пояс ни сдавали экзамен ученики, они каждый раз должны подтверждать свое знание техники и ката предыдущих поясов», — сообщил директор УСК «Подмосковье» Кирилл Строков.

Соревнования включали в себя несколько этапов, на которых каратисты демонстрировали свое мастерство в различных дисциплинах: кумитэ (бои), ката (исполнение техник по строго определенной схеме) и ката-группы (коллективное исполнение ката).

Состязания проходили среди различных возрастных категорий и уровней подготовки, от начинающих каратистов до опытных мастеров, что позволило каждому участнику проявить себя и продемонстрировать свои навыки. В каждой номинации были выявлены сильнейшие спортсмены, которые получили свои награды. По словам организаторов, эти соревнования стали не только площадкой для демонстрации спортивного мастерства, но и возможностью для обмена опытом.