Турниры по хоккею «Русская классика» начались в Балашихе

В Пестовском парке городского округа Балашиха начались традиционные турниры по хоккею среди городских команд под названием «Русская классика». В соревнованиях участвуют восемь команд, каждая из которых стремится продемонстрировать свое мастерство на льду.

29 января состоялся завершающий матч пятого тура, в котором хоккейные клубы «Айс Про» и «Орион-Технопул» сыграли вничью со счетом 5:5.

Следующий матч турнира пройдет 30 января с 20:30 до 21:30. На ледовой арене встретятся «Хоккеюги-Мастерюги» и «ЖелДор». Организаторы приглашают всех желающих поддержать свои любимые команды.

Турнир «Русская классика» будет продолжаться на ледовой площадке в Пестовском парке до февраля 2025 года. Игры проходят с понедельника по четверг, с 20:00 до 21:30.

Победители соревнований будут награждены кубками и медалями, а также получат возможность гордиться своими достижениями на льду.

Мероприятие не только подчеркивает спортивный дух города, но и создает отличную возможность для жителей и гостей Балашихи насладиться хоккейными поединками и поддержать местные команды.