Турниры к годовщине школьной лиги пройдут в Подмосковье 30 и 31 октября

В 40 округах Подмосковья 30 и 31 октября пройдут спортивные мероприятия, посвященные первой годовщине проекта «Единая школьная лига Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. В мероприятиях примут участие около трех тысяч юных спортсменов.

За год существования проект объединил школьников региона, которые регулярно участвуют в соревнованиях по различным видам спорта. В честь годовщины состоятся матчи по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам.

Помимо спортивных встреч, для школьников и зрителей подготовили дополнительную программу. Так, в Королеве состоится товарищеский матч между командами детей и родителей, а в Лотошине — между учениками и педагогами. В Шаховской организуют не только волейбольные и шахматные поединки, но и турнир по пионерболу и праздник для младших школьников.

В Чехове 31 октября стартует первый тур по гандболу. Юных спортсменов поддержат чемпионы России, некоторые из которых выйдут на площадку вместе со школьниками.

В новом сезоне Единой школьной лиги по всему Подмосковью запланировано более 15 тысяч соревнований. Участвовать в них будут свыше 36 тысяч школьников из 600 образовательных учреждений региона. Напомним, проект «Единая школьная лига Подмосковья» стартовал в октябре 2024 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Его цель — вовлечь школьников в спорт и создать условия для регулярных тренировок.