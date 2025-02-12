Турнир в Можайске определил лучших шахматистов округа

В Можайске прошел пятый турнир, посвященный памяти одного из основателей шахматного движения в округе, кандидата в мастера спорта и многократного победителя городских чемпионатов Ивана Котова. В этом году за звание сильнейших сразились самые опытные шахматисты.
Турнир, продолжавшийся более четырех часов без перерыва, стал испытанием на прочность для всех участников — как для опытных ветеранов шахматного спорта, так и для молодых талантов.
В время напряженной борьбы ветераны шахматного спорта продемонстрировали свое мастерство, практически не оставив молодым спортсменам шансов на завоевание призовых мест.
По итогам соревнований первое место и звание лучшего шахматиста Можайского округа присудили Владимиру Леонидову. Второе место и серебряную медаль завоевал Олег Яковенко. Тройку победителей замкнул Даниил Скорев.
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