Турнир среди воспитанников секции по ушу СК «Химик» прошел в Воскресенске

Во Дворце водного спорта «Дельфин» в Воскресенске прошел турнир по ушу «Кубок Альфы». Состязания объединили 30 бойцов в возрасте от шести до 40 лет из секции Муниципального бюджетного учреждения «Воскресенский спортивный комплекс „Химик“».

В 2025 году все они становились участниками спортивных мероприятий по ушу и соревнований разного уровня.

Бойцам предстояло сразиться в трех дисциплинах: дацзень, шуайцзяо панда и саньда. Это, соответственно, поединки на тренировочных мягких мечах, борьба и полноконтактные бои. Участников поделили по возрастным группам и весовым категориям. Лидеров определяли по сумме баллов, набранных в трех встречах.

Лучшие спортсмены секции ушу МБУ «ВСК „Химик“» Елизавета и Максим Горб получили от партнеров состязаний специальные призы. Родителям бойцов, которые в течение года активно участвовали во всех мероприятиях округа и выездных соревнованиях, вручили благодарственные письма.