Турнир среди спортсменов с ОВЗ из 5 округов прошел в Воскресенске

Соревнования по настольным спортивным играм состоялись 26 февраля в клубе «Лидер». Участие в них приняли 38 человек из Воскресенска, Подольска, Коломны, Егорьевска и Озер.

Турнир посвятили Дню защитника Отечества. Он стал вторым этапом «Лиги Лидера — 2026» — всего их запланировано 12. Спортсмены соревновались в пятиборье: в программу вошли игры «Джакколо», «Шафлборд», «Колесо да Винчи», «Зигзаг» и «Кульбуто». Победителей определяли по сумме набранных очков.

Среди женщин первое место заняла Екатерина Шутова из Воскресенска — она одержала победу и в прошлом году. Серебро получила Анна Вылобкова из Подольска, а бронзу — Александра Удалова, тоже из Воскресенска.

Из мужчин уверенную победу одержал Араик Гаспарян из Подольска. Второе место у Константина Тананина из Воскресенска, третье — у Анатолия Карева из Егорьевска.