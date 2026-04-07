Турнир Сходня SAFETY CUP завершился в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В спорткомплексе «Юность» в Химках 6 апреля состоялся турнир Сходня SAFETY CUP. В соревнованиях приняли участие более 250 юных футболистов из нескольких регионов России.

На поле вышли команды из Москвы, Подмосковья, Владимира, Твери и Тулы. Игры прошли в течение одного дня и собрали большое число зрителей.

Турнир стал одним из первых крупных событий на обновленной арене спорткомплекса «Юность». Ранее здание капитально отремонтировали в рамках Народной программы «Единой России». После реконструкции площадка стала более современной и удобной для спортсменов и болельщиков.

«Мы отремонтировали комплекс в рамках Народной программы. Сегодня видно, что это решение было правильным. Обновленное пространство привлекает тех, кто выбирает спорт и развитие», — отметил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Матчи прошли в напряженной борьбе. Болельщики активно поддерживали команды, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника. Игроки демонстрировали высокий уровень подготовки и стремление к победе.

«Я видела, как ребята играли с полной отдачей. Они поддерживали друг друга и искренне радовались каждому удачному моменту», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

По итогам соревнований победителями стали футбольный клуб «Атлетик» из Домодедово и ФК «Молодежный» из Владимира. Кубки турнира отправились в эти города.