Турнир школьных футбольных команд прошел в Красноармейске

В спортивном комплексе Corpus в Красноармейске состоялся футбольный матч среди команд третьих-четвертых классов школ города, а также ФК «Воря». На поле вышли более 70 человек.

Организовал мероприятие футбольный клуб «Воря» при содействии администрации городского округа Пушкинский и Группы компаний «Пластик Он Лайн». Юных спортсменов пришли поддержать их родные, близкие и друзья. Матч также посетили заместитель главы муниципалитета Елена Панькив, уполномоченный главы округа Ольга Алексеева и депутаты.

«Раньше такие турниры проходили часто и, наконец-то, они возобновились. Ребята с удовольствием выступают за свои школы, за первые места. Конечно, очень важно поддерживать детский спорт, детский футбол», — подчеркнул руководитель ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

По словам председателя Совета депутатов городского округа Пушкинский Артема Садулы, подобные матчи — не просто соревнования, это вклад в характер детей, в их уверенность в себе.

«Очень приятно было видеть, как родители переживают за ребят, подбадривают, радуются каждому удачному моменту. Поддержка семьи — самая сильная мотивация», — добавил Артем Садула.

Команды наградили кубками, медалями, сладкими подарками и памятными сумками. Тренерам ФК «Воря» от Совета депутатов вручили благодарственные письма.