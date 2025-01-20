Турнир школьной лиги по стритболу прошел в Балашихе

В школе № 30 состоялся первый тур состязаний по баскетболу три на три в группе А Балашихинской школьной лиги. За звание лучших боролись девять команд общеобразовательных учреждений города.

В турнире Балашихинской школьной лиги по стритболу приняли участие 36 команд. Их разделили на четыре группы. В группу А вошли игроки из школ № 2, № 11, № 21, № 25, № 27, № 30, № 32, № 33 и Земской гимназии. Каждую команду разбили на тройки. Среди участников мини-групп провели по два поединка, затем победители оспаривали места с первого по третье. А занявшие вторые места бились за места с четвертого по шестое.

По словам главного судьи соревнований Балашихинской школьной лиги по стритболу Артема Хрипко, выступить на втором этапе состязаний смогут четыре лучших коллектива.

«Фаворитов сложно предугадать, потому что составы участников обновляются, приходят новые дети в школы. Выделю школу № 30. Они выступают на домашней площадке и являются действующими чемпионами. Хороший состав у Земской гимназии», — отметил он.

Ульяна и Прасковья Климкины выступают в составе гимназической команды «Земский фрегат». Помимо состязаний по стритболу, они соревнуются и в волейбольном турнире. Уже в первой игре на баскетбольной площадке команда «Земский фрегат» со счетом 8:0 разгромила соперников из команды «Мангуст» из школы № 21.

«Мы играем в футбол, баскетбол, волейбол за любительские команды Земской гимназии. В течение шести лет занимались большим теннисом в Спортивном комплексе „Балашиха“. В волейбольном турнире наша команда идет без поражений и занимает первое место», — поделилась Ульяна Климкина.

Команда «Авиаторы» из школы № 30, также стартовала на мажорной ноте. Их встреча с командой «Прометей» из школы № 27 завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев паркета.

«Сложный матч! У нас были недочеты в игре, делали много глупых ошибок, фолили. Соперницы тоже достаточно мобильные, быстро двигались по площадке», — отметила капитан команды «Авиаторы» Анастасия Литвинова.

Напомним, что концепцию Школьной лиги разработали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект стартовал в Балашихе в 2023 году, он включал четыре направления: баскетбол, волейбол, футбол и шахматы. С 2024 года к ним добавились пять творческих дисциплин: КВН, танцы, медиа, математические бои и военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Подробности можно узнать на сайте Балашихинской школьной лиги по ссылке.