Турнир Школьной лиги по футзалу прошел в Шатуре

Школьные команды поборолись за победу в Шатуре. Финальные матчи по футзалу состоялись на прошлой неделе во дворце спорта «Шатура».

Участниками матчей стали команды «Факел» школ № 2 и № 4 из самой Шатуры, а также «Олимпийские надежды» школы № 6 из Рошаля и «Олимп» Коробовского лицея. Они играли по круговой системе: все сыграли со всеми.

В финале за первое место сразились вторая и четвертая школы. Со счетом 6:3 победу одержала команда школы № 2.

Серебряным призером турнира стала команда четвертой школы. Бронзу забрали футболисты Коробовского лицея.

Лучшими бомбардирами назвали представителя школы № 4 Тимофея Баранова, он забил 10 голов, и футболиста школы № 2 Егора Сиротюка — на его счету пять голов.

Команда-победитель будет защищать честь округа на областных соревнованиях. Они пройдут в следующем году.