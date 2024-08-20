Турнир с гроссмейстером Сергеем Карякиным прошел ко Дню города в Луховицах
Сеанс одновременной игры с самым молодым гроссмейстером в истории Сергеем Карякиным прошел в Луховицах. Турнир приурочили ко Дню города.
Участниками турнира стали 15 любителей шахмат всех возрастов. Самой юной участнице Ирине Сабировой было всего пять лет, самому опытному игроку — за 90. Победить Сергея Карякина никому не удалось. Итог 14 поражений и одна ничья.
«Все играли сильно, тяжело было, много ошибок сделал. В одной партии мне повезло, но в целом игра была очень интересная, соперники сильные», — отметил президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.
Встреча с гроссмейстером стала подарком для жителей Луховиц по случаю Дня города. Центральной площадкой праздника стал парк имени Ивана Воробьева. Здесь работала ярмарка, аттракционы, творческие площадки, выступали уличные артисты, работали фотозоны и мастер-классы.
Луховицам исполнилось 67 лет, округ активно развивается: реализуется программа по капремонту школ, строится стадион, приходят новые инвесторы. Это в своем выступлении отметил глава Луховиц Сергей Тимохин.
«У нас недавно открылся завод натуральных лимонадов „Натурово“. В Луховицы идут тепличные комплексы большие, есть в планах построить еще один вплоть до 50 гектаров. Тогда мы по валовке огурцов обгоним всех», — рассказал Тимохин.
Хедлайнером праздника стал Денис Майданов, который приехал в Луховицы по приглашению депутата Госдумы Александра Толмачева. Концерт прошел в самом центре города на площади перед Домом культуры «Старт». Он исполнил песни «Вечная любовь», «Территория сердца», «Пролетая над нами» и другие известные хиты.
«Я рад, что сегодня у меня есть возможность поприветствовать Луховицы, петь с людьми патриотические песни, о жизни и о любви. Время важное, и мы должны, хотим и будем дальше со сцены разговаривать с людьми, дарить хорошее настроение, думать о любви и о родине», — сказал Денис Майданов.
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