Турнир с гроссмейстером Сергеем Карякиным прошел ко Дню города в Луховицах

Сеанс одновременной игры с самым молодым гроссмейстером в истории Сергеем Карякиным прошел в Луховицах. Турнир приурочили ко Дню города.

Участниками турнира стали 15 любителей шахмат всех возрастов. Самой юной участнице Ирине Сабировой было всего пять лет, самому опытному игроку — за 90. Победить Сергея Карякина никому не удалось. Итог 14 поражений и одна ничья.

«Все играли сильно, тяжело было, много ошибок сделал. В одной партии мне повезло, но в целом игра была очень интересная, соперники сильные», — отметил президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

Встреча с гроссмейстером стала подарком для жителей Луховиц по случаю Дня города. Центральной площадкой праздника стал парк имени Ивана Воробьева. Здесь работала ярмарка, аттракционы, творческие площадки, выступали уличные артисты, работали фотозоны и мастер-классы.

Луховицам исполнилось 67 лет, округ активно развивается: реализуется программа по капремонту школ, строится стадион, приходят новые инвесторы. Это в своем выступлении отметил глава Луховиц Сергей Тимохин.

«У нас недавно открылся завод натуральных лимонадов „Натурово“. В Луховицы идут тепличные комплексы большие, есть в планах построить еще один вплоть до 50 гектаров. Тогда мы по валовке огурцов обгоним всех», — рассказал Тимохин.