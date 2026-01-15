Турнир поэтических команд прошел в библиотеке Воскресенска

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Мероприятие состояло из восьми туров, в которых участвовали четыре команды. Гостями стали любители поэзии из семи городов Подмосковья.

Открытый творческий «Турнир стихоборцев» состоялся в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Среди участников — команды «Раменские зори», «Оригиналы», «Молодежка» и «Шатурский Орфей».

Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли секретарь Союза писателей России, председатель его Московской областной организации Сергей Антипов, заместитель председателя Виктор Лысенков и член правления организации Светлана Белова.

Участникам нужно было проявить талант, эрудицию и знание литературы. Победу в турнире одержала команда «Шатурский Орфей». Второе место заняли «Оригиналы», третье — «Молодежка». Также были отмечены лучшие игроки в индивидуальном первенстве.

Всем участникам вручили памятные сувениры. Для зрителей во время подведения итогов ведущий Алексей Кусков и Галина Кускова организовали музыкальную программу и литературные игры.