Турнир по женскому футболу прошел на стадионе «Авангард» в Раменском

В турнире приняли участие команды из Москвы, городов Подмосковья, гости из Смоленска, Владимира и Брянска.

«Настроены, переживаем. Хочется наш район показать с достойной стороны. Это очень для нас важно, потому что мы сами отвлекаемся от бытовых дел и держим себя в физической форме», — рассказала игрок команды «Раменские мамы» Анастасия Усенина.

Турнир проходит в рамках социального проекта «100 турниров — 100 городов» для того, чтобы продвигать семейные ценности в Год семьи.

«Проект „Футбольные мамы“ — не про футбол. Женщины у нас все знают в теории. У меня сын футболист. Я ему все время объясняю, что мне хватило двух тренировок, чтобы самой лично прийти и поиграть. Я перестала давать ему советы, перестала что-то советовать тренеру, потому что очень быстро проходит. Приходите — очень интересный опыт», — поделилась директор АНО «Футбольные мамы» Московской области Ольга Соломатина.

Команды боролись за золото. На турнире также вручили «Кубок надежды футбольных мам».

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