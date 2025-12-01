Турнир по вольной борьбе прошел в Егорьевске

В округе прошли масштабные Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. Турнир собрал более 120 молодых спортсменок со всей России.

В течение нескольких дней спортивные залы округа стали ареной для поединков, где 120 спортсменок, представляющих 35 различных регионов страны, демонстрировали физическую подготовку. Глава округа Дмитрий Викулов, совместно с председателем Совета депутатов округа Михаилом Лавровым, приветствовали участниц и гостей турнира. Особым гостем церемонии стала серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро — Валерия Коблова.

«Победительницам соревнований присваивается звание „Мастер спорта России“ и открывается дорога в главную команду страны. За звание лучших поборются и шесть наших, егорьевских спортсменок. Мы с нетерпением ждем выступлений и болеем за наших девушек», — сообщил Дмитрий Викулов.