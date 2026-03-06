Турнир по волейболу среди сотрудников скорой помощи прошел в Орехово-Зуеве

В деревне Демихово, на базе спортивного комплекса «Локомотив», прошел чемпионат по волейболу среди сотрудников станций скорой медицинской помощи Московской области. Турнир объединил тех, кто ежедневно спасает жизни, но на этот раз медики сменили белые халаты на спортивную форму, чтобы побороться за звание сильнейших на волейбольной площадке.

За кубок победителя сражались команды из четырех округов региона: Орехово-Зуевского, Раменского, Дмитровского и Подольского. Соревнования стали не просто спортивным состязанием, а важной площадкой для неформального общения коллег.

«Атмосфера на турнире была просто потрясающей. Я был искренне рад встретить коллег, с которыми мы плечом к плечу работали на вызовах или пересекались на подстанциях. Огромное спасибо организаторам: такие мероприятия позволяют сплотить людей внутри нашей огромной организации, дать им возможность перезагрузиться и почувствовать командный дух вне рабочего стресса», — поделился заведующий Орехово-Зуевской подстанцией скорой помощи Александр Стадник.

Главной сенсацией турнира стала местная команда «Волшебники страны 03». В нее вошли молодые специалисты, пополнившие ряды службы скорой помощи в прошлом году.