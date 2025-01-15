Турнир по волейболу среди смешанных команд прошел в Волоколамске

На открытые соревнования приехали спортсмены из Москвы, Шаховской, Истры, Кубинки и Лотошина. Борьбу за победу во Дворце спорта «Лама» вели девять команд.

Перед началом турнира его участников и болельщиков приветствовали заместитель главы муниципалитета Марина Марнова, депутат окружного совета Вячеслав Тюрин и председатель местного отделения Союза женщин России Ирина Назарова.

Все игры были очень эмоциональными и зрелищными. В итоге сильнейшей стала волоколамская команда Flamax, второе место заняла «Кубинка», а на третьем оказались воспитанники секции волейбола Дворца спорта «Лама», которых тренирует Екатерина Иванова.

Лучшими игроками турнира признали Никиту Артемова из Flamax, Ивана Марченко из «Кубинки» и Захара Метлова из «Ламы».

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