Турнир по волейболу среди школ прошел в Лосино-Петровском округе

Соревнования по волейболу среди школ городского округа провели на базе Свердловской средней школы № 2. Два дня юные спортсмены боролись за право стать победителями турнира.

Сборные юношей и девушек Свердловской школы № 2, которыми руководят тренеры Алексей Лизгунов и Оксана Мунцова, показали высокие результаты и стали призерами турнира.

На соревнования также приехали команды Биокомбинатовской школы, Свердловской школы имени Михаила Марченко и средней школы № 2 имени Владимира Дагаева. Соперники были очень сильными, поэтому все матчи получились напряженными и захватывающими.

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