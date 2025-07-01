Турнир по волейболу прошел в Орехово-Зуеве

Парк «Дулевский» стал центром притяжения для любителей и профессионалов волейбола. Здесь состоялся первый в этом году турнир по волейболу, организованный Культурно-досуговым центром «Дулевский».

Соревнования дали официальный старт волейбольному сезону в парке и привлекли внимание множества спортсменов и зрителей. По итогам матчей первое место заняла сборная команда «Нэкомо». Организаторы сообщили, что подобные турниры по волейболу будут проходить в парке «Дулевский» в течение всего летнего сезона.

Для участия в летних турнирах необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Команда должна состоять из шести человек, при этом обязательным условием является наличие в составе команды как минимум одной девушки.

Парк культуры и отдыха в Ликино-Дулеве был отремонтирован и благоустроен в 2021 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этой программе территория парка площадью 5,5 гектара преобразилась и стала современным и функциональным общественным пространством.