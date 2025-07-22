Турнир по водному поло на сапбордах прошел в Коломне

В Коломне спортсмены осваивают новый вид спорта — водное поло на сапах. Задача игроков привычна — забить гол в ворота соперника и защитить свои.

Летом этот активный отдых становится все популярнее: опытным райдерам уже недостаточно просто кататься на сапбордах, поэтому они берут в руки специальные весла-клюшки и играют с надувным мячом прямо на воде.

Первый турнир по сап-поло прошел в реке Коломенка у стен коломенского кремля. В соревнованиях приняли участие команды не только из Московской области, но и из разных уголков России — включая Крым и Сахалин.

Организаторы отмечают, что, несмотря на кажущуюся простоту, сап-поло — это серьезная и захватывающая игра.

«Смело могу сказать, что никакие сплавы и гонки не прокачают ваши навыки владения сапом так, как игра в сап-поло, где постоянно приходится двигаться в разных направлениях, маневрировать и делать повороты», — отметил один из организаторов турнира, коломенец Сергей Глухов.