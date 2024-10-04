Открытый турнир по велокроссу прошел в Химках

Открытый кубок по велокроссу «Маунтинбайк» провели в парке «Экоберег» городского округа Химки. Свою физическую подготовку спортсмены продемонстрировали на дистанции в несколько километров.

Кросс-кантри — одна из самых популярных дисциплин маунтинбайка. Она представляет собой гонку по замкнутому кругу с разным ландшафтом: от грунтовых дорог до каменистых троп и крутых подъемов.

«Такие открытые соревнования помогают обучить начинающих спортсменов навыкам управления велосипедом в условиях бездорожья и популяризировать велосипедный спорт», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, что недавно в Химках завершилось первенство по кроссу среди воспитанников спортивной школы по зимним видам спорту. Свыше 200 спортсменов приняли в нем участие.

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