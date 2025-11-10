Турнир по ушу прошел в спортивном комплексе «Химик» в Воскресенске в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». Воспитанники сразились в саньде — полноконтактном поединке.

В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена от 6 до 15 лет. В командном зачете ребята из Белоозерского заняли первое место, коллектив из Рузы — второе, а команда СК «Химик» — третье. Всем борцам вручили медали и памятные призы.

«Хочу отметили важность проведения подобных мероприятий для укрепления единства поколений и воспитания у молодежи чувства гордости за свою страну. Ушу, как вид спорта, способствует формированию гармонично развитой личности, сочетающей в себе физическое совершенство и духовную силу», — отметил депутат Совета депутатов Илья Донодин.

Почетными гостями стали муниципальные депутаты и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.