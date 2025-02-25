Турнир по уличному хоккею прошел в Красногорске

Традиционные соревнования Pond Hockey состоялись на стадионе «Зоркий». В них участвовали 39 команд из Подмосковья и Москвы, а также сборная министерства физической культуры и спорта региона.

Победу в турнире одержала московская команда Fortuna. Второе место заняла «Звезда России», а третье — хоккейный клуб «Похмельные».

В рамках медийного дивизиона турнира состязались коллективы, известные своими достижениями в других сферах. Среди них были команда комика Азамата Мусагалиева, дочери хоккеиста Валерия Харламова и другие.

В первом медийном дивизионе победила команда NBSK, второе место досталось Hockey Brothers, на третьем — хоккейный клуб «10».

Во втором дивизионе золотые награды завоевал клуб «Авангард», второе место заняли хоккеисты «Х10», на третьем — команда «Первые».

Соревнования были организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».