Турнир по уличному хоккею прошел в Красногорске 23 февраля

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

На стадионе «Зоркий» в Красногорске 23 февраля прошел турнир по уличному хоккею Pond Hockey. В матчах приняли участие 39 команд.

За призовой фонд боролись профессионалы, любители и представители медийного дивизиона.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что за первое место полагалось вознаграждение в размере 80 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч рублей, а за третье — 30 тысяч рублей. Все призовые места заняли команды из Москвы.

«Классный турнир, хорошая атмосфера, хорошие соперники, организация на высшем уровне», — отметил капитан команды Fortuna Роман Ростков.

В понд-хоккей играют четверками без вратарей. Силовые приемы во время игр запрещены.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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