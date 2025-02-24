Турнир по уличному хоккею прошел в Красногорске 23 февраля

На стадионе «Зоркий» в Красногорске 23 февраля прошел турнир по уличному хоккею Pond Hockey. В матчах приняли участие 39 команд.

За призовой фонд боролись профессионалы, любители и представители медийного дивизиона.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что за первое место полагалось вознаграждение в размере 80 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч рублей, а за третье — 30 тысяч рублей. Все призовые места заняли команды из Москвы.

«Классный турнир, хорошая атмосфера, хорошие соперники, организация на высшем уровне», — отметил капитан команды Fortuna Роман Ростков.

В понд-хоккей играют четверками без вратарей. Силовые приемы во время игр запрещены.