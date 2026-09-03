Турнир по уличному баскетболу прошел в Наро-Фоминске

Ежегодно Наро-Фоминск превращается в столицу уличного баскетбола. В центральном парке имени Воровского в очередной раз прошел традиционный турнир «Легенды улиц».

Состязания проходили сразу на пяти площадках. В турнире участвовали 62 команды из Московской и Калужской областей. С каждым годом соревнования набирают обороты и становятся по-настоящему народными.

В этом году возрастных категорий было четыре, а борьба — очень напряженной. Спортсмены играли в формате «три на три». Среди мужских команд победителями стали баскетболисты из Можайска, Обнинска и Малоярославца. А у девушек — одна золотая медаль уехала в Подольск, а все остальные остались дома — в Наро-Фоминске.

Помимо турнира, для гостей провели мастер-классы, диджей-сеты, спортивные минутки и лотереи с ценными призами от спонсоров. Организаторы сделали все, чтобы привлечь молодежь к занятиям баскетболом.