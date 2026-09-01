Турнир по уличному баскетболу прошел в Наро-Фоминске

Главное баскетбольное событие лета состоялось в минувшие выходные в Центральном парке Наро‑Фоминска. Турнир «Легенды улиц» собрал 62 команды — 248 игроков из Наро‑Фоминска, Можайска, Малоярославца, Обнинска и Подольска.

География участников год от года расширяется, что доказывает растущую популярность турнира. Соревнования получились массовыми, зрелищными и очень азартными. Каждый игрок был нацелен на результат и старался доказать, что именно он достоин называться легендой уличного баскетбола.

Участники состязались в четырех возрастных группах — на площадку выходили и начинающие, и опытные игроки. Юные спортсмены перенимали опыт у старших, а ветераны демонстрировали мастерство и стойкость. Победителей в каждой категории отметили призами.

Турнир вновь подтвердил, что «Легенды улиц» — это не просто соревнования, а важное городское событие, которое объединяет спорт, активный отдых и общение, открывает новые имена и помогает баскетболистам расти от любительского уровня до профессионального.