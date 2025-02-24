Турнир по тяжелой атлетике среди молодежи прошел в Богородском округе

В Богородском округе состоялись соревнования по тяжелой атлетике, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло 23 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Акрихин» и собрало более 80 участников из разных городов и населенных пунктов, включая Старую Купавну, Балашиху, Дмитров, Орехово-Зуево и поселок Зеленый.

Турнир уже второй год подряд посвящен памяти Евгения Седова, который трагически погиб во время выполнения служебного задания в 2023 году. Открытие турнира ознаменовалось приветственными словами депутатов Богородского округа, которые выразили надежду, что среди участников вырастут будущие чемпионы.

Сергей Владимирович, отец Евгения, поблагодарил организаторов и пожелал юным атлетам удачи. Болельщики стали свидетелями первых шагов новичков, напряженной борьбы и ярких эмоций, с которыми участники выходили на помост. Среди лучших атлетов турнира выделились Милана Скуб и Илья Филиппов из Старой Купавны.

У купавинских штангистов впереди насыщенный график соревнований. В следующую неделю они отправятся в Коломну на первенство Московской области, а в марте примут участие в турнире памяти героя СССР А. С. Куркова и первенстве России в Краснодарском крае.