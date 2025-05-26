Турнир по теннису среди мужчин прошел в Серебряных Прудах

На базе спортивного комплекса «Молодежный» прошел Открытый турнир по теннису среди мужчин. Главным призом соревнований стал Кубок «Победы», за который боролись лучшие теннисисты округа.

Участники турнира были разделены на две группы и сыграли по круговой системе.

По итогам соревнований в отборочном этапе в финал вышли по три лучших теннисиста из каждой группы, которые продолжили борьбу за медали и главный приз. В результате третье место занял Максим Кондрашин. Второе место досталось Роману Зубареву. Главным триумфатором соревнований стал Михаил Жуков, именно он стал обладателем Кубка «Победы». Победитель отметил важность поддержки зрителей и выразил благодарность организаторам за проведенное мероприятие.

Все призеры турнира были награждены памятными кубками, медалями и грамотами от отдела по физической культуре и спорту администрации округа.