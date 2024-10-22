Турнир по теннису на новых мультипогодных столах провели в сквере в Реутове

Турнир по настольному теннису провели на новом оборудовании в сквере у ДК «Мир». Пространство обустроили по просьбе жителей, которые обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву .

Пять новых столов установили в парке «Фабричный труд» и в сквере у делового комплекса «Мир». Столы отечественного производства — антивандальные со стационарной сеткой. На них можно играть в любую погоду.

В честь открытия нового пространства в Реутове провели турнир по настольному теннису. В нем приняли участие все желающие в трех группах: мужчины, женщины и дети. Победители и участники получили призы и подарки, в том числе ракетки, мячики и аксессуары для активного образа жизни.

Отметим, что жители Реутова попросили увеличить количество площадок для игры в настольный теннис на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В Реутове развивается не только уличная спортивная инфраструктура. В муниципалитете завершается строительство залов в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Жители смогут заниматься баскетболом, гимнастикой и другими видами спорта.

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