Турнир по стритболу среди любителей прошел в Химках

Соревнования по баскетболу 3×3 «Чистая победа» провели среди любителей в Химках. Участие приняли 16 мужских, пять женских и шесть юношеских команд.
Турнир прошел на базе спортивного комплекса «Родина» в 18-й раз.
«Такие любительские турниры не только способствуют повышению популярности здорового образа жизни, но и помогают начинающим баскетболистам укреплять свои профессиональные навыки и повышать мотивацию к дальнейшим тренировкам и соревнованиям», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.