Турнир по стритболу прошел в Серебряных Прудах

Более 120 школьников из трех школ муниципального округа сошлись в баскетбольных поединках на площадках спортивного комплекса «Молодежный» и ФОКа «Волна». Масштабные соревнования по стритболу (3×3) прошли в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

36 команд сражались за звание лучших.

«Уличный баскетбол — это не просто игра, это испытание на прочность, где важны не только отточенные навыки обращения с мячом, но и умение мгновенно принимать решения под давлением, чувствовать партнеров и проявлять истинно боевой дух», — сообщили организаторы турнира.

Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях. По итогам борьбы, в каждой возрастной категории были определены сильнейшие команды. Победители и призеры получили медали, дипломы и призы от отдела физической культуры и спорта администрации округа.