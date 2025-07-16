Турнир по стритболу прошел в Раменском

В Раменском на площадке современного спорткомплекса «Борисоглебский» состоялся долгожданный турнир по стритболу в формате 3х3. Участники зарядились спортивной энергией и насладились динамичными матчами.

К участию допускали игроков старше 15 лет, что делает турнир открытым как для опытных баскетболистов, так и для молодых спортсменов, только начинающих свой путь в стритболе. Соревнования начались в 10:00 утра и завершились в 16:00. Участников и зрителей ожидал насыщенный день, наполненный яркими моментами, зрелищными бросками и напряженной борьбой за победу.

Для участия необходимо было сформировать команду и зарегистрироваться на официальном сайте Раменской федерации баскетбола. Турнир в Раменском - шаг в популяризации уличного баскетбола в регионе. Стритбол 3х3, благодаря своей доступности и динамике, привлекает все больше молодежи, а подобные мероприятия помогают раскрывать новые таланты и укреплять спортивное сообщество.