Турнир по стритболу ко Дню города провели в Котельниках

В округе в пятый раз проводят соревнования по стритболу. Кубок Котельников, посвященный Дню города, завоевала команда «Суворовец».

Стритбол — это разновидность баскетбола. Отличается от традиционного вида спорта меньшим числом игроков и особенностями площадки. Турнир по стритболу в Котельниках прошел на хоккейной площадке в Кузьминском лесопарке. В состязаниях сразились восемь любительских команд из разных микрорайонов города.

«Здесь шикарное покрытие, отличные организаторы соревнований. Я так понимаю, что глава администрации тоже заинтересован в этом действии. Сегодня будет настоящий праздник», — поделился главный судья турнира Андрей Чумаков.

Итогом соревнований стала победа команды «Суворовец». Также определили победителя конкурса трехочковых бросков и лучшего игрока.

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