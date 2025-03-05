Турнир по стрельбе организуют для женщин в парке «Патриот» 8 марта

Уникальный турнир по стрельбе, предназначенный исключительно для женщин, пройдет в Международный женский день в парке Вооруженных сил России «Патриот». Мероприятие состоится с 11:00 до 12:00 и даст возможность всем желающим попробовать свои силы в этом непростом занятии.

Соревнования станут отличным шансом для представительниц прекрасного пола продемонстрировать свое мастерство в стрельбе из настоящего оружия. Участие в турнире совершенно бесплатное, поэтому каждая женщина, желающая испытать себя и научиться чему-то новому, может смело прийти и поучаствовать.

Победительница турнира получит возможность сделать праздничный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы М-30 образца 1938 года, что станет не только ярким завершением мероприятия, но и символическим знаком признания ее мастерства.