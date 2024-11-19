Турнир по стрельбе из пневматической винтовки прошел в Подольске

Около 90 школьников приняли участие в турнире «Юный снайпер» по стрельбе из пневматической винтовки в физкультурном комплексе «Заречье». По итогам нескольких состязаний сформируют российский рейтинг стрелков от Владивостока до Калининграда в разных возрастных категориях.

«Это самый массовый турнир в Подольске за всю историю его проведения. Количество стрелков увеличилось с 70 до 90 человек. Больше таких масштабных соревнований в регионе никто не проводит. С этого года разбили подростков на две категории: раньше все были в категории 10-14 лет, теперь — 10-11 и 12-14 лет», — сказал главный судья соревнований и руководитель секции пулевой стрельбы Олег Хардыкин.

Турнир в категории «Юный снайпер» — первый этап Зимнего кубка снайперского клуба «Атаман». В нем приняли участие 86 подростков и детей от 14 до 17 лет из Подольска, Ступина и Москвы.

Среди детей до девяти лет по стрельбе из винтовки с открытым прицелом первое место занял Павел Москвин, второе — Александр Ракитянский, третье — Леонид Самсонов. Среди подростков до 11 лет победил Максим Карпухин, второе место завоевала Елизавета Мацаева, а третье — Андрей Петраков. Иван Колтунов стал победителем из числа участников до 14 лет.

«В новом стрелковом сезоне под эгидой клуба „Атаман“ совместно с ФСК „Заречье“ проведем три турнира, по результатам которых выявят лучших стрелков и наградят призами и кубками. Мы проводим турниры для развития массового стрелкового спорта и подготовки школьников к защите родины», — сказал директор ФСК «Заречье», депутат Совета депутатов Александр Дудкин.

Отметим, в комплексе «Заречье» открыта Стрелковая подольская лига для школьников, в которой занимаются дети из Каширы, Ступина, Москвы и Бутова. Каждый этап посвящают исторической дате. По итогам лиги подведут рейтинг стрелкового открытого турнира и ко Дню Победы наградят победителей и призеров.

Следующие турниры пройдут 19 января и 16 марта. По ним сформируют рейтинг лучших стрелков России в разных категориях и наградят в Москве.

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