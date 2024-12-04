Турнир по стрельбе из электронного оружия прошел в Воскресенске

Соревнования по стрельбе из электронного оружия среди людей с ОВЗ прошел в спортивном клубе «Лидер». Турнир стал 12-м и заключительным этапом «Лиги» в уходящем году.

В турнире приняли участие 40 человек. Воскресенская организация, работающая в адаптивной сфере по развитию массового спорта среди людей с инвалидностью, — единственная в Подмосковье проводит в год более 20 мероприятий.

В нынешнем соревновании приняли участие спортсмены из Коломны, Егорьевска, Куровского и Озер. Впервые в «Лидер» приехали постояльцы из реабилитационного центра «Коломенский».

В мужском первенстве победу в стрельбе из автомата и из пистолета одержал Виктор Карасев из Коломны. Второе место в турнире из автомата занял Константин Тананин из Воскресенска, третье — Александр Громов из того же городского округа. В пистолетной стрельбе Сергей Колесников из Егорьевска стал вторым, а Александр Громов из Воскресенска — третьим.

Среди женщин в стрельбе из автомата победила Виктория Пронина из Воскресенска, второй стала Галина Карташева из Коломны, а третьей — Екатерина Шутова из Воскресенска. В стрельбе из пистолета победила Светлана Андрюхина из Куровского, серебро завоевала Надежда Сычева из Воскресенска и бронзу — Галина Карташева из Коломны.

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