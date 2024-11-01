Турнир по стрельбе имени Владимира Фомина пройдет в Солнечногорске 3 ноября
Турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Владимира Фомина пройдет в Солнечногорске 3 ноября. Мероприятие состоится в стрелковом тире спортивного комплекса «Металлург».
Соревнования приурочили к торжественному открытию памятной доски в честь прославленного спортсмена, а также Дню народного единства. Соревнования пройдут с 10:00 до 15:00. Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте администрации городского округа Солнечногорск.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (909) 162-82-66 или заполнить специальную форму. Возрастное ограничение — 6+. Участники будут состязаться в двух номинациях: скорострельная стрельба и упражнение ВП-4.
«Приглашаем всех желающих принять участие или поддержать юных спортсменов! Для некоторых этот турнир станет дебютом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В 12:00 состоится торжественное открытие памятной доски в честь Владимира Фомина. Благодаря его тренерской деятельности стрелки округа на протяжении четырех десятилетий занимали призовые места на соревнованиях различного уровня, входили в сборные команды и становились чемпионами страны.
Владимир Фомин — мастер спорта СССР и заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области. Его трудовой стаж в спортивной сфере превышает 66 лет. Под его руководством было подготовлено более 10 тысяч допризывников и разрядников, многие из них участвовали в военных действиях в Афганистане, Чечне, Югославии и Грузии, включая двух героев России, а также более 5000 десантников.
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