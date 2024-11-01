Турнир по стрельбе имени Владимира Фомина пройдет в Солнечногорске 3 ноября

Турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Владимира Фомина пройдет в Солнечногорске 3 ноября. Мероприятие состоится в стрелковом тире спортивного комплекса «Металлург».

Соревнования приурочили к торжественному открытию памятной доски в честь прославленного спортсмена, а также Дню народного единства. Соревнования пройдут с 10:00 до 15:00. Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (909) 162-82-66 или заполнить специальную форму. Возрастное ограничение — 6+. Участники будут состязаться в двух номинациях: скорострельная стрельба и упражнение ВП-4.

«Приглашаем всех желающих принять участие или поддержать юных спортсменов! Для некоторых этот турнир станет дебютом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.