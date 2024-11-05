Турнир по спортивным бальным танцам прошел в Лобне
Соревнования по спортивным бальным танцам прошли во Дворце спорта «Лобня». Более 500 юношей и девушек из Москвы, Подмосковья и других регионов России приняли участие в турнире.
В Кубке высшей лиги приняли участие юниоры. Они продемонстрировали уровень подготовки в номинации «Соло» и парных выступлениях, а также в новых направлениях: хип-хоп, джаз-фанк, брейк-данс и других.
По словам организаторов, Дворец спорта «Лобня» доказал, что достоин принимать и проводить соревнования подобного уровня.
Дворец расположился в доме № 65 на улице Ленина.
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