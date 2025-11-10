Турнир по спортивному ориентированию прошел среди школьников в Химках

В Аэрокосмическом лицее состоялся третий этап серии школьных соревнований по спортивному ориентированию округа. Спортивная школа имени Горелова подготовила уникальную карту здания с детальной разметкой кабинетов, коридоров и аудиторий.

Участники искали контрольные точки, соревнуясь в скорости и точности прохождения маршрутов.

Директор лицея Александр Свирь отметил, что такие соревнования помогают детям освоить основы ориентирования в комфортной обстановке и подготовиться к более сложным стартам на природе.

«Спортивное ориентирование сегодня — это современный инструмент формирования у молодежи стратегического мышления, дисциплины и умения действовать в условиях неопределенности. Это не просто соревнование — это важный элемент воспитания будущих профессионалов, способных принимать взвешенные решения. В Химках последовательно создают условия для развития этого направления, и участие школьников в подобных стартах — яркое подтверждение эффективности выбранного курса», — отметил заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

Школа имени Горелова, основанная в 2005 году, уже 20 лет готовит чемпионов России в спортивном туризме, ориентировании и рафтинге.