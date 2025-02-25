Турнир по спортивному и боевому самбо прошел в Воскресенске

Традиционные соревнования ко Дню защитника Отечества, посвященные памяти почетного гражданина округа Юрия Слепцова, прошли во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Свои умения продемонстрировали юные самбисты.

Почетными гостями турнира стали представители общественных организаций и матери военнослужащих, погибших в военных конфликтах. Стихотворение о воинской славе на открытии состязаний прочел участник экспериментальной театральной студии «Возможно» Федор Санин.

Спортсмены боролись по международным правилам. Им можно быть применять ударную технику рук, ног, броски, удержания, удушающие и болевые приемы на руки и ноги.

Участники выступили в 12 весовых категориях по спортивному и в трех весовых категориях по боевому самбо. Победителем среди команд стала сборная «Центра развития культуры» Дворца культуры «Юбилейный» Воскресенска.

Серебряным призером оказалась команда общеобразовательных школ округа, бронзовым — сборная из Воскресенского колледжа. Победители получили кубки, медали, дипломы и сувениры.