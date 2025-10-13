Турнир по спортивной гимнастике к годовщине запуска спутника Земли прошел в Балашихе

В новом центре спортивной и художественной гимнастики в Балашихе провели межрегиональный турнир по спортивной гимнастике «Первый. Космический!», посвященный 68-й годовщине запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Это событие собрало более 350 юных участников из различных уголков России, включая Пензу, Калугу, Обнинск, Москву и другие города Подмосковья.

Турнир стал не только спортивным мероприятием, но и данью уважения к достижениям отечественной космонавтики. Среди почетных гостей состязаний был летчик-космонавт России, Герой России Александр Лазуткин, который пришел поддержать участников и поделиться своим опытом. В своем выступлении он отметил важность гимнастики в своей жизни.

«С третьего класса гимнастика является неотъемлемой частью моей жизни. Этот спорт помог мне пройти отбор в отряд космонавтов и облегчил адаптацию. Гимнастика — это не просто тренировки, а особый вид спорта, формирующий характер и дисциплину», — поделился космонавт.

Одним из ярких участников турнира стал восьмилетний Дима Поддувалов из Балашихи, который завоевал первое место в упражнениях на кольцах.

«Я занимаюсь спортивной гимнастикой с шести лет, и мне это очень нравится. Каждый день на тренировках я узнаю что-то новое и становлюсь сильнее. Раньше я уже участвовал в турнирах, в этот раз выступал еще в вольных упражнениях. Было не слишком сложно, но я очень рад результату и горжусь собой!» — рассказал Дима Поддувалов.

Турнир «Первый. Космический!» стал важным событием для юных гимнастов и их тренеров, предоставив им возможность продемонстрировать свои достижения и обменяться опытом. Спортивные соревнования подобного уровня способствуют развитию гимнастики в России и вдохновляют новое поколение спортсменов на дальнейшие успехи.