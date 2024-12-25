Турнир по спортивной акробатике прошел в Волоколамске

В Волоколамск приехали спортсмены из Лотошина и Тверской области. Всего в соревнованиях приняли участие 110 человек. Спортсмены состязались в трех дисциплинах: прыжки на акробатической дорожке, индивидуальные выступления на ковре и парно-групповая акробатика.

В турнире участвовали 36 воспитанников секции спортивной акробатики, которой руководит тренер Анастасия Миронова. Они показали высокие результаты.

Победителями в разных видах и категориях стали женская пара Есения Тюрина и София Цотцман, женские тройки Александра Каримова, Полина Лютина, Полина Родионова и Яна Натолина, Руслан Алексеева, Софья Медова. Софья Петрова победила в прыжках на акробатической дорожке, а Евгения Трокина и Софья Савельева были лучшими в индивидуальных выступлениях.