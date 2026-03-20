Турнир по спецхоккею собрал команды из трех городов

В Красногорске на арене имени В. В. Петрова проходит четвертый турнир по специальному хоккею. Он приурочен к 10-летию фонда «Шагаем вместе».

«Это турнир, куда приезжают ребята из разных регионов — познакомиться, посоревноваться, подружиться», — рассказывает президент фонда Анастасия Ворожейкина.

На лед вышли четыре команды — из Москвы, Красногорска и Тамбова. Всего в турнире участвует 52 игрока. За два дня они проведут шесть матчей.

Спецхоккей в России развивается чуть больше шести лет. В нем участвуют дети и взрослые с ментальными особенностями. Главное правило — без проигравших. «Счет ведется для статистики, а по итогам все получают награды», — подчеркивает Ворожейкина.

Есть и особая роль — «поплавок». «Он пока не борется за шайбу, просто привыкает к льду. Но со временем становится полноценным игроком», — объясняет она.