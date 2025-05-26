Турнир по современным танцам прошел в Лобне

Рейтинговые соревнования «Сделано в России!» состоялись во Дворце спорта «Лобня» 24 мая. Турнир по современным танцевальным направлениям собрал представителей 45 клубов из 16 регионов страны.

Танцоры показали зрителям и судьям более 500 творческих номеров в таким стилях, как джаз-модерн, тверк, флосс, трип-хоп, бачата, тектоник, хастл, канзас, хай-хилс, джампстайл, сальса, вог, хип -хоп, стрит, фламенко, эстрадный и акробатический танец, фьюжн, фолк, электро, хаус, модерн и другие. Яркие костюмы участников и зажигательная музыка сделали этот день настоящим праздником.

Победителям соревнований вручили дипломы. Организаторы турнира отметили, что современные молодежные танцы активно развиваются и имеют большое будущее. Проведение таких соревнований в Лобне вызывает у подрастающего поколения интерес к танцевальному искусству и побуждает вести здоровый образ жизни.