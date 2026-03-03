Турнир по следж‑хоккею прошел в Чехове
Детско-юношеский фестиваль по адаптивному хоккею «Единство-Гранит» состоялся 28 февраля. В турнире приняли участие пять команд из Москвы, Чехова, Луганска, Ханты-Мансийска и Тольятти.
На церемонии открытия участников поприветствовали почетные гости — депутат Московской областной думы и куратор проекта «Единая страна — доступная среда» Татьяна Карзубова, ветеран СВО Алексей Красильников и Герой России Александр Непиющий.
Фестиваль «Единство-Гранит» ежегодно объединяет юных спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«Качество игры команд значительно выросло по сравнению с прошлогодним турниром. Прилетела команда из Ханты-Мансийска, которая славится своими спортивными традициями в плане адаптивного спорта и следж-хоккея», — отметил тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Владимир Тернавский.
Победителем турнира стала команда «Югра-следж» из Ханты-Мансийска. «Гранит-Чехов» уступил золотые медали в серии буллитов, показав достойную борьбу. Бронзовые награды завоевала команда «Реванш» из Москвы.