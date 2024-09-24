Турнир по силовым видам спорта прошел в Воскресенске

В физкультурно-спортивном центре «Новое поколение» состоялся юбилейный десятый турнир по силовым видам спорта. Он собрал более двадцати спортсменов из городских округов Коломна, Луховицы и Воскресенск.

Абсолютными победителями турнира стали Светлана Преина, завоевавшая первое место среди девушек старше 18 лет, и Кира Козлова, которая стала лучшей среди девушек до 18 лет. Эти спортсменки показали выдающуюся подготовку и заслуженно получили свои награды.

В категории юниоров места распределились следующим образом: победителями стали Даниил Антоненков, Артем Ханюков, Али Гасымов, Никита Алыбин, Тимофей Ткаченко и Александр Мосиев, занявшие первые места. Серебряными призёрами стали Тимофей Волков, Павел Зацепин, Кирилл Кузнецов, Филипп Хворов и Арсений Уторихин. Бронзу завоевали Дмитрий Коновалов, Владимир Николаев и Алексей Андреев.

Среди мужчин старше 18 лет первыми стали Серафим Самойлов, Николай Зинков, Максим Рудаков и Сергей Преин. На втором месте оказались Илья Посохин и Алексей Хмелев.

Спортсмен команды «Атлет» Максим Рудаков отличился самым высоким коэффициентом Вилкса. Он поднял штангу весом 202,5 при собственном весе 92,20 килограмма, продемонстрировав выдающиеся физические способности.

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