Турнир по силовому экстриму пройдет в Подмосковье

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В Московской области пройдет турнир по силовому экстриму «Железный человек», где выступят сильнейшие тяжелоатлеты страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Мероприятие состоится 24 августа в Раменском и 31 августа в Пушкино.

В программе турнира — подъем легкового автомобиля весом 1,3 тысячи килограммов, буксировка грузовика на 25 метров, переброска 30-килограммовой гири через пятиметровую перекладину, а также установка «камней Атласа» весом до 180 килограммов.

Главным судьей выступит чемпион Европы Михаил Сидорычев, а ведущими — известные тяжелоатлеты Вячеслав Максюта, Михаил Шивляков и Михаил Кокляев.

Турнир пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Первые состязания состоятся 24 августа в Раменском на стадионе «Леон Арена», затем — 31 августа в Центральном парке в Пушкино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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